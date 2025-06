RTA instala semáforos inteligentes para pedestres em mais 10 locais de Dubai

DUBAI, 18.jun.2025 (WAM) – A Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA, na sigla em inglês) concluiu a Fase 2 do Projeto de Expansão de Semáforos Inteligentes para Pedestres, com a instalação do sistema em mais 10 locais do emirado.

Com os 17 cruzamentos já contemplados na primeira fase, o número total de pontos equipados com a tecnologia subiu para 27.

O projeto tem como objetivo modernizar os sistemas de tráfego com tecnologias inteligentes de última geração, aumentar a segurança viária e tornar mais fluida a movimentação de pedestres e veículos. A iniciativa integra a estratégia de Dubai para se consolidar como referência global em infraestrutura inteligente e mobilidade sustentável.

Mohammed Al Ali, diretor de Sistemas Inteligentes de Tráfego da RTA, informou que os novos pontos abrangem cruzamentos nas ruas Omar Bin Al Khattab, Sheikh Khalifa Bin Zayed, Al Satwa, Salah Al Din, Amman, Al Qusais (próximo a alojamentos de trabalhadores) e Oud Metha (em frente a uma zona escolar). Segundo ele, os dados mostram melhoria nos níveis de segurança desde que os semáforos passaram a operar, evidenciando a eficácia do sistema na redução de riscos e na melhora da experiência viária.

“O sistema de semáforo inteligente para pedestres utiliza câmeras térmicas inteligentes que operam 24 horas por dia, detectando com precisão a presença e o movimento de pedestres tanto nas calçadas quanto durante a travessia, mesmo em condições de pouca luz”, explicou Al Ali. “Essas câmeras são integradas a botões de acionamento, que registram a intenção real de cruzamento e ajudam a ajustar os tempos de sinalização com maior eficiência.”

O diretor acrescentou que os semáforos inteligentes contam com sensores dinâmicos que adaptam o tempo de travessia em tempo real, com base na velocidade dos pedestres. Essa funcionalidade aumenta a segurança de idosos, pessoas com deficiência e crianças, além de reduzir paradas desnecessárias de veículos, contribuindo para a fluidez do trânsito.

Al Ali concluiu explicando que a escolha dos locais é feita com base em critérios técnicos e em aprendizados operacionais. Entre os fatores considerados estão a distância entre travessias, o índice de acidentes envolvendo pedestres, a classificação da via (limite de velocidade e número de faixas por sentido), a existência de passarelas e o desenho urbano do entorno. Essas variáveis determinam a viabilidade e o impacto da instalação dos semáforos inteligentes em cada ponto.