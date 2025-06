Escritório da ONU pede desescalada entre Israel e Irã

GENEBRA, 18.jun.2025 (WAM) – Nada Al-Nashif, alta comissária adjunta das Nações Unidas para os Direitos Humanos, fez um apelo urgente por uma desescalada no conflito entre Israel e Irã, manifestando profunda preocupação com os ataques a áreas densamente povoadas durante as hostilidades em curso.

A representante da ONU pediu que ambas as partes iniciem imediatamente um diálogo diplomático com o objetivo de encerrar a troca de mísseis e buscar uma solução pacífica para a crise.

Durante uma sessão do Conselho de Direitos Humanos em Genebra dedicada à situação no Irã, Al-Nashif afirmou que o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) acompanha de perto os desdobramentos do conflito. Ela mencionou relatos de milhares de civis fugindo de áreas de Teerã após alertas generalizados, e citou números recentes que apontam mais de 200 mortos no Irã e 24 em Israel até o momento.

A comissária adjunta destacou a necessidade de respeito integral ao direito internacional por parte de ambos os lados, com ênfase na proteção da população civil em zonas densamente habitadas e na preservação de infraestruturas civis. Ela também apelou a todos os atores com influência na região para que priorizem as negociações.

Na mesma sessão, o embaixador iraniano em Genebra, Ali Bahraini, acusou Israel de continuar promovendo ataques indiscriminados contra áreas residenciais e de atingir deliberadamente fontes de abastecimento e reservatórios de água potável, impactando diretamente a população civil iraniana.

Bahraini alertou ainda que a ofensiva israelense contra instalações nucleares iranianas representa um risco real de contaminação radioativa para as comunidades vizinhas.