Ciclista português da equipe UAE Team Emirates vence 4ª etapa da Volta à Suíça

PIURO (Itália), 19 de junho de 2025 (WAM) — O ciclista português João Almeida, da equipe UAE Team Emirates, venceu a quarta etapa da Volta à Suíça nesta quarta-feira (19/06), após uma ofensiva de 49 quilômetros até a chegada em Piuro, na Itália. O ciclista reagiu após ter perdido tempo em fases anteriores da prova.

Almeida lançou o ataque decisivo a 1,8 km do cume da Splügenpass. Ele abriu vantagem sobre Oscar Onley (Picnic-PostNL) e Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale), cruzando a linha de chegada com 40 segundos de vantagem.

Com a vitória, o português saltou da 18ª para a 7ª colocação na classificação geral, agora a 2 minutos e 7 segundos do líder da prova, o francês Romain Grégoire (Groupama-FDJ).

“Dei tudo de mim — foi um esforço grande com muito trabalho de equipe, e foi bom terminar com a vitória”, afirmou Almeida. “Ainda há um longo caminho pela frente e mais tempo a recuperar, mas estou feliz pela vitória na etapa. Vamos tentar de novo amanhã. Será um estágio difícil, mas estou em boa forma, e com o Tour de France se aproximando, isso é um bom sinal.”

Essa foi a 46ª vitória da temporada para a equipe UAE Team Emirates.