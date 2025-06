Ministério do Interior anuncia prisão de foragido da Moldávia acusado de corrupção transnacional

ABU DHABI, 19 de junho de 2025 (WAM) — O Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos anunciou a prisão de Vitalie Pîrlog, cidadão da Moldávia procurado em conexão com um caso de corrupção transfronteiriça.

Pîrlog, que foi presidente da Comissão de Controle dos Arquivos da Interpol (CCF, na sigla em inglês), foi detido em 15 de junho após a emissão de um alerta vermelho ativo pela Interpol a pedido das autoridades francesas. Ele enfrenta acusações que incluem falsificação de documentos, oferta e intermediação de suborno, além de fraude.

A prisão foi realizada em coordenação com parceiros internacionais e regionais, incluindo agências de segurança e organizações globais, como parte dos esforços mais amplos dos Emirados para garantir a segurança da comunidade e colaborar com a estabilidade internacional.

As autoridades francesas elogiaram o profissionalismo e a determinação do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, afirmando que a ação coordenada ressalta a importância da cooperação internacional no combate ao crime transnacional.