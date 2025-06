Banco Central dos EAU e CIPS assinam memorando para aprimorar pagamentos transfronteiriços entre Emirados e China

ABU DABI, 19 de junho de 2025 (WAM) – O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) e a CIPS Co., Ltd. (CIPS), operadora do Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços da China, assinaram um memorando de entendimento (MoU) com o objetivo de fortalecer a cooperação na área de infraestrutura de pagamentos e aumentar a eficiência das transações entre os dois países.

O memorando foi assinado por Saif Al Dhaheri, vice-governador assistente de Operações Bancárias e Serviços de Apoio do CBUAE, e Xiangyang Wu, vice-presidente da CIPS, na presença de autoridades das duas instituições.

Com o acordo, as partes se comprometeram a desenvolver iniciativas que facilitem o uso mais eficiente, seguro e econômico de suas infraestruturas de pagamento em operações transfronteiriças.

Além disso, o memorando prevê ações conjuntas para reforçar a cooperação em gestão de riscos e conformidade, bem como o compartilhamento de conhecimentos técnicos visando à segurança, estabilidade e integridade dos sistemas de pagamento entre os dois países.

“O memorando fortalece os esforços mútuos para construir parcerias estratégicas e reforça nosso compromisso com o avanço da cooperação financeira, comercial e de investimentos, em linha com a visão da nossa liderança”, afirmou Saif Al Dhaheri. “Queremos acompanhar as transformações no cenário global de pagamentos, aproveitar a tecnologia e a inovação para impulsionar o crescimento econômico e comercial, fomentar o setor financeiro em ambos os países, criar soluções inovadoras para liquidações transfronteiriças e reduzir custos de transação. Isso contribuirá para ampliar as perspectivas de desenvolvimento sustentável e atender aos interesses comuns das duas nações.”

Xiangyang Wu, vice-presidente da CIPS, acrescentou: “A cooperação com o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos abre amplas oportunidades para fortalecer os vínculos econômicos, comerciais, financeiros e bancários entre os dois países. Este memorando reflete o desejo conjunto de ampliar a cooperação, trocar experiências e aproveitar os avanços digitais para tornar os pagamentos transfronteiriços mais ágeis e eficientes, além de facilitar o acesso dos usuários aos serviços. Tudo isso contribuirá para alcançar nossos objetivos comuns e sustentar a prosperidade de nossas economias.”