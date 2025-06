Emirados Árabes Unidos lançam convocatória para curadoria de pavilhão na Bienal de Veneza de 2027

ABU DABI, 19 de junho de 2025 (WAM) – O Pavilhão Nacional dos Emirados Árabes Unidos abriu uma convocatória internacional para a seleção da proposta curatorial que representará o país na 20ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, marcada para acontecer entre maio e novembro de 2027, na Itália.

Arquitetos, designers, artistas, historiadores e pesquisadores com experiência profissional ou acadêmica nos Emirados ou na região MENASA (Médio Oriente, Norte da África e Sul da Ásia) são convidados a apresentar propostas conceituais que contem uma história ainda não explorada do discurso arquitetônico emiratí.

As propostas devem refletir a missão da Biennale Architettura como plataforma global de intercâmbio de ideias e apresentar uma narrativa curatorial sólida, ancorada em contextos locais, regionais e globais, em diálogo com as edições anteriores do Pavilhão Nacional dos Emirados.

Cidadãos e residentes dos Emirados, assim como candidatos internacionais com conhecimento e atuação na região, podem se inscrever individualmente ou em equipes. Para propostas em grupo, ao menos um dos integrantes deve estar baseado nos Emirados Árabes Unidos. A convocatória é aberta a participantes de qualquer nacionalidade, inclusive não residentes.

Angela Migally, diretora executiva da Fundação Salama bint Hamdan Al Nahyan, comissária do Pavilhão Nacional, destacou: “A Biennale Architettura é um espaço de pensamento crítico, experimentação e reflexão. Esta chamada aberta representa uma oportunidade para curadores nos Emirados participarem do debate arquitetônico global com pesquisas enraizadas no contexto local, abordando a complexidade do ambiente construído nos Emirados e além.”

Já Laila Binbrek, diretora do Pavilhão Nacional dos Emirados, afirmou: “Seguimos comprometidos em manter o pavilhão como uma plataforma de pesquisa inovadora e exploração cultural com relevância global. A cada edição, ampliamos nosso alcance com uma convocatória internacional que convida vozes locais e globais engajadas com os Emirados a contribuir para o debate sobre práticas arquitetônicas e seu papel diante dos desafios do futuro.”

O Pavilhão Nacional realizará sessões informativas para interessados em Abu Dabi e Dubai. As datas serão divulgadas em breve.

As inscrições devem ser feitas até 30 de setembro de 2025, às 23h59 no horário dos Emirados (GMT+4). Os finalistas selecionados serão convidados a apresentar uma proposta completa na segunda etapa do processo de seleção. Detalhes e orientações para submissão estão disponíveis em: http://nationalpavilionuae.org/open-call/.