Conselho Consultivo de Sharjah aprova recomendações para apoiar autoridade aeroportuária

SHARJAH, 19 de junho de 2025 (WAM) — O Conselho Consultivo de Sharjah (SCC, na sigla em inglês) realizou sua 17ª e última sessão do segundo período ordinário da 11ª legislatura, na qual aprovou uma série de recomendações voltadas ao apoio à Autoridade do Aeroporto Internacional de Sharjah.

A sessão, presidida por Abdullah Belhaif Al Nuaimi, concentrou-se nas propostas elaboradas pela Comissão de Redação, com base nos debates ocorridos durante a 14ª sessão do Conselho, em 22 de maio, que contou com a presença do presidente e do diretor da Autoridade, além de representantes departamentais.

Os conselheiros destacaram a importância de fortalecer e desenvolver a Autoridade Aeroportuária, considerando seu papel como porta de entrada estratégica do emirado e vetor de crescimento econômico e turístico. O grupo defendeu a ampliação da infraestrutura, a expansão dos serviços e a melhoria da eficiência operacional, de modo a atender à crescente demanda global por viagens e comércio.

Jassim Al Hanaee Al Naqbi, presidente da Comissão de Redação, ressaltou o caráter abrangente e orientado para o futuro das recomendações. Ele frisou a necessidade de aprimorar os serviços prestados e se preparar para o aumento do número de passageiros.

O Conselho enfatizou a continuidade dos esforços de desenvolvimento em linha com os planos de crescimento. Também defendeu que os funcionários do aeroporto tenham os mesmos benefícios concedidos a empregados de outras entidades que operam no complexo aeroportuário.

As recomendações incluem o apoio a políticas de emiratização e o incentivo à contratação de graduados emiradenses por empresas vinculadas à Autoridade. O Conselho sugeriu a criação de programas de formação especializados, com o objetivo de abrir novas oportunidades de carreira na aviação para os jovens locais.

Outra proposta foi a elaboração de legislação local para gerenciar equipamentos e veículos inativos nas dependências do aeroporto, promovendo o uso eficiente dos espaços e reduzindo as interferências operacionais causadas por companhias com dificuldades financeiras.

No planejamento de longo prazo, os conselheiros defenderam a revisão das projeções de crescimento do tráfego aéreo e dos direitos de operação das companhias até 2050. Sugeriram ainda uma análise sobre a viabilidade de continuar ampliando o aeroporto atual ou construir um novo aeroporto internacional, capaz de atender à demanda futura.

A sessão foi concluída com agradecimentos aos membros das comissões, departamentos participantes e demais envolvidos na formulação das propostas e debates. A vice-presidente Halima Al Owais apresentou um balanço das principais realizações do Conselho durante o período.

Em seu discurso de encerramento, Abdullah Belhaif Al Nuaimi elogiou o papel do Conselho como exemplo de governança consultiva sob a liderança do xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, integrante do Conselho Supremo e governante de Sharjah. Ele destacou o espírito de responsabilidade coletiva e a necessidade de continuar avançando nas próximas legislaturas.

A reunião terminou com a leitura do Decreto nº 20 de 2025, por Ahmed Saeed Al Jarwan, secretário-geral do Conselho, determinando o encerramento do segundo período ordinário da 11ª legislatura do SCC, com efeito após o término da sessão desta quinta-feira (19/06).