Emirados Árabes Unidos lideram aliança global para eficiência energética

DUBAI, 19 de junho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério da Energia e Infraestrutura, anunciaram que assumiram a presidência da Aliança Global para Eficiência Energética (GEEA, na sigla em inglês) para os próximos anos, após a formação da Secretaria-Geral da aliança.

A intenção de criar a GEEA foi anunciada durante a 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP29), realizada em Baku, como parte do apoio ao Consenso dos Emirados e ao objetivo global de dobrar a taxa de melhoria da eficiência energética, passando da média histórica de 2% para mais de 4% ao ano até 2030.

A criação da aliança reafirma o compromisso dos Emirados de colocar a eficiência energética no centro da agenda internacional de energia e clima. A iniciativa surge em um momento crítico: o ritmo atual de avanço na área está abaixo de 1,5% ao ano e, nessa velocidade, o mundo não conseguirá atingir suas metas de descarbonização e emissões líquidas zero.

A GEEA se soma a outras iniciativas de alto nível, como a parceria Missão Eficiência, o Grupo de Trabalho sobre Transições Energéticas do G20 e plataformas regionais de energia limpa. Essas iniciativas devem atuar de forma complementar, e não fragmentada, garantindo que conhecimento, financiamento e boas práticas circulem entre países e setores.

Ao liderar essa aliança ambiciosa, os Emirados reafirmam seu compromisso com os esforços internacionais para promover a eficiência energética em diversos setores. O objetivo é intensificar a cooperação entre governos, setor privado, instituições financeiras e centros de pesquisa e inovação, acelerando a transição para sistemas energéticos mais eficientes e sustentáveis.

Nesse contexto, Sharif Al Olama, secretário de Energia e Assuntos Petrolíferos do ministério, afirmou que a presidência dos Emirados reflete a confiança da comunidade internacional na capacidade do país de liderar e coordenar iniciativas estratégicas. Segundo ele, a aliança terá papel central no desenvolvimento de políticas públicas, na troca de conhecimento e experiências, na ampliação do acesso a financiamento e inovação e no apoio ao cumprimento das metas nacionais e globais de eficiência energética.

“Esta aliança é uma plataforma prática e inclusiva para acelerar o alcance da meta global de dobrar a taxa de eficiência energética até 2030, em linha com o histórico Consenso dos Emirados. Convidamos todos os parceiros ao redor do mundo a se unir e colaborar por um futuro mais eficiente e sustentável”, declarou Al Olama.

A GEEA pretende promover transformações significativas no consumo de energia em setores estratégicos, como construção civil, transporte e indústria.

Em fevereiro, os Emirados sediaram uma mesa redonda de alto nível durante a Cúpula Mundial de Governos, em Dubai, na qual o arcabouço geral da aliança foi discutido com representantes de diversos países, organizações internacionais, entidades do setor privado e instituições financeiras.