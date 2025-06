Universidade Americana de Sharjah está entre os 18% melhores do mundo em ranking internacional

SHARJAH, 19 de junho de 2025 (WAM) — A American University of Sharjah (AUS) alcançou sua melhor colocação até hoje no QS World University Rankings, subindo 60 posições e atingindo o 272º lugar no ranking global de 2026. Com esse resultado, a universidade passa a integrar o grupo dos 18% melhores centros de ensino superior do mundo, mantendo uma tendência ascendente desde 2018.

A melhora no desempenho reflete avanços significativos em critérios como reputação acadêmica, reputação entre empregadores e número de citações por docente. No cenário internacional, a AUS ficou em terceiro lugar em diversidade de corpo docente e em quarto lugar em diversidade de estudantes internacionais.

Nos Emirados Árabes Unidos, a AUS ficou em primeiro lugar nos quesitos reputação entre empregadores e diversidade de estudantes estrangeiros, além de conquistar a segunda posição em resultados de empregabilidade. A universidade também manteve-se entre as três melhores instituições do país no ranking geral e subiu do quinto para o terceiro lugar em reputação acadêmica. Além disso, continuou entre as três principais em termos de corpo docente internacional.

A reitora da AUS, xeica Bodour Al Qasimi, destacou que o resultado “valida ainda mais a visão compartilhada de desenvolver a AUS como um centro de excelência acadêmica, pesquisa relevante e engajamento global. Nossa trajetória ascendente nos últimos anos é fruto de investimentos estratégicos em pessoas, parcerias e objetivos comuns. Seguiremos crescendo como uma instituição voltada à pesquisa, comprometida com uma educação de qualidade e capaz de preparar estudantes para liderar com inteligência, discernimento e integridade em um mundo complexo”.

Para o chanceler da AUS, Dr. Tod A. Laursen, os números refletem “a direção institucional clara, a liderança forte em todos os níveis e a dedicação contínua de docentes, estudantes e equipe administrativa à excelência acadêmica e em pesquisa”.

O desempenho da universidade também está relacionado a investimentos recentes em contratação de professores, ampliação da infraestrutura, desenvolvimento de programas acadêmicos e fomento à inovação científica. No ano passado, a AUS inaugurou seis novos centros de pesquisa e vem ampliando sua capacidade de gerar impacto prático por meio de estudos científicos.

Entre os destaques recentes estão patentes para uma terapia direcionada contra o câncer de mama com uso de imunolipossomos — cápsulas microscópicas à base de gordura que transportam medicamentos diretamente às células cancerígenas — combinada ao uso de ultrassom, radares compactos para minidrones e a criação da primeira spin-off da universidade, a ClymAct, que utiliza tecnologia blockchain para tornar o comércio de créditos de carbono mais transparente. Nos últimos dois anos, a universidade aumentou sua oferta de cursos em cerca de 33%, com destaque para os níveis de mestrado e doutorado.

“Atualmente, contamos com um portfólio acadêmico robusto composto por 33 cursos de graduação, 48 habilitações secundárias, 21 programas de mestrado e oito de doutorado, além de 354 professores altamente qualificados — dos quais cerca de 92% possuem títulos de doutorado ou equivalente. Com um dos corpos estudantis mais vibrantes e diversos do mundo, a AUS está pronta para avançar com ousadia rumo à próxima etapa de sua trajetória internacional no ensino superior”, concluiu o chanceler Laursen.