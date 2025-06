ADPHC é designado primeiro centro colaborador da OMS no Oriente Médio para pesquisa sobre vírus respiratórios emergentes

ABU DHABI, 19 de junho de 2025 (WAM) — O Centro de Saúde Pública de Abu Dhabi (ADPHC, na sigla em inglês) foi designado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o primeiro Centro Colaborador da entidade no Oriente Médio para Pesquisa e Desenvolvimento de Capacidades em Vírus Respiratórios Emergentes e Infecções Associadas. A iniciativa marca um avanço significativo na contribuição do ADPHC para a saúde global e a proteção das comunidades em todo o mundo.

A designação, válida até 2028, reconhece as iniciativas de impacto do ADPHC em diversas áreas da saúde, com ênfase no combate a doenças infecciosas e na promoção da saúde pública.

Como centro colaborador, o ADPHC passa a integrar uma rede internacional dedicada ao apoio técnico e científico aos programas da OMS em todos os níveis. Entre suas atribuições estão a condução de pesquisas críticas, oferta de treinamentos avançados e fornecimento de suporte técnico com o objetivo de fortalecer a capacidade global de resposta a vírus respiratórios emergentes e infecções associadas.

Durante o período da colaboração, o ADPHC deverá desenvolver projetos e entregas definidas anualmente, garantindo progresso contínuo e contribuições relevantes para a saúde pública internacional.

A nomeação destaca o papel estratégico do centro na segurança sanitária global e na melhoria das respostas diante de ameaças emergentes à saúde.

Segundo Dr. Rashed Obaid Al Suwaidi, diretor-geral do ADPHC, “As doenças respiratórias continuam a afetar populações em todo o mundo e representam sérios riscos, sobretudo para grupos vulneráveis. Essa designação da mais alta autoridade de saúde do planeta é um reconhecimento ao nosso compromisso com a saúde pública e nossa postura proativa diante dos desafios globais. É uma honra colaborar com a OMS no avanço de pesquisas, treinamentos especializados e redes internacionais para combater vírus respiratórios emergentes por meio de iniciativas preventivas baseadas na ciência”.

A diretora regional da OMS para o Mediterrâneo Oriental, Dra. Hanan Balkhy, afirmou: “A parceria com o ADPHC representa um passo importante em nossos esforços conjuntos para enfrentar ameaças de vírus respiratórios emergentes. A experiência e dedicação do centro serão fundamentais para nossa missão de proteger a saúde global. Estamos confiantes no impacto positivo que essa colaboração trará”.

Já Dr. Faisal Al Ahbabi, diretor-executivo interino do Setor de Doenças Infecciosas do ADPHC, completou: “Estamos entusiasmados em contribuir para os esforços globais de prevenção, detecção e resposta a doenças infecciosas. Esperamos trabalhar em estreita colaboração com a OMS e nossos parceiros para causar um impacto duradouro. Esse marco será decisivo no fortalecimento de nossas ações em pesquisa em saúde pública, capacitação, conscientização e formulação de políticas que promovam segurança sanitária e equidade em saúde em escala global”.