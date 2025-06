Hamdan bin Zayed reafirma compromisso dos Emirados com apoio a refugiados em todo o mundo

ABU DHABI, 19 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Crescente Vermelho dos Emirados, reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos, sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, com o apoio e a defesa das causas dos refugiados em nível global, chamando atenção para suas condições humanitárias e fortalecendo sua capacidade de superar crises excepcionais.

Ele destacou o papel fundamental dos Emirados na atenuação do sofrimento dos refugiados e no enfrentamento das causas do deslocamento forçado, por meio de esforços humanitários e de desenvolvimento abrangentes, orientados pelo presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e pelas iniciativas do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai.

Em declaração por ocasião do Dia Mundial do Refugiado, comemorado em 20 de junho, o xeique Hamdan afirmou que os Emirados identificaram, ainda cedo, o impacto da instabilidade, da falta de desenvolvimento e da disseminação de conflitos no aumento do número de deslocamentos forçados. Por isso, o país destinou parcela significativa de sua renda nacional ao apoio a regiões menos desenvolvidas e trabalhou pela promoção da paz social, por meio da valorização da tolerância e da convivência.

Segundo ele, ao impulsionar os Objetivos Globais de Desenvolvimento, a comunidade internacional estabelece bases sólidas para parcerias inclusivas capazes de apoiar sociedades vulneráveis e contribuir para sua estabilização.

O xeique Hamdan reiterou o compromisso dos Emirados com a proteção e o apoio aos refugiados, enfatizando o esforço contínuo para aliviar seu sofrimento e preservar sua dignidade. Ele conclamou a comunidade internacional a intensificar as ações para conter a crise de refugiados e garantir melhores condições de vida aos afetados.

Ele também elogiou as iniciativas da xeica Fatima bint Mubarak, “Mãe da Nação”, presidente da União Geral das Mulheres, do Conselho Supremo para a Maternidade e a Infância e da Fundação de Desenvolvimento Familiar, além de presidente honorária do Crescente Vermelho dos Emirados. Destacou, em especial, o Fundo para Mulheres Refugiadas, criado por ela para promover o empoderamento econômico, social e psicológico dessas mulheres — iniciativa que, segundo ele, transformou os programas voltados às comunidades femininas em países em desenvolvimento.

Entre outras contribuições relevantes, destacou a iniciativa de ensino a distância e a Escola Digital dos Emirados, implementadas em diversos países que acolhem refugiados, garantindo o acesso à educação de crianças deslocadas. A iniciativa oferece ferramentas educacionais flexíveis e inteligentes que ajudam a superar os obstáculos gerados pelo deslocamento forçado, alinhando-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 4: assegurar educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, incluindo os refugiados.

O xeique Hamdan explicou que os esforços dos Emirados refletem um sistema consolidado de valores e objetivos voltados a ajudar os refugiados a superar adversidades, retomar sua produtividade e apoiar as comunidades de acolhimento, compartilhando o peso dos fluxos migratórios crescentes. Isso inclui a implementação de projetos voltados a suprir necessidades básicas de saúde, educação, subsistência e serviços essenciais.

Ele também ressaltou o papel crucial do Crescente Vermelho dos Emirados na defesa e proteção dos refugiados, observando que a organização estabeleceu e administra diversos campos em diferentes países. Apesar da ampliação do fenômeno do deslocamento, afirmou, a entidade tem mantido padrões elevados de atendimento e demonstrado solidariedade com as populações afetadas.

Por fim, elogiou os esforços do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) no apoio a milhões de deslocados em dezenas de países, assegurando que suas necessidades básicas sejam atendidas. Expressou ainda seu apreço pela parceria entre o ACNUR e o Crescente Vermelho dos Emirados, que tem ajudado a evitar a deterioração das condições humanitárias em muitas regiões.

Ele concluiu destacando que o Crescente Vermelho atribui grande importância ao fortalecimento da cooperação com organizações humanitárias internacionais, buscando constantemente ampliar a colaboração e o intercâmbio de experiências.