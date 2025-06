Campeonato Nacional de Jiu-Jítsu dos Emirados 2025 – GI começa nesta sexta-feira (20) em Abu Dhabi

ABU DHABI, 19 de junho de 2025 (WAM) – O AJP Tour UAE National Jiu-Jitsu Championship 2025 – GI começa nesta sexta-feira (20), na Mubadala Arena, na Cidade dos Esportes Zayed, em Abu Dhabi. A competição reunirá 1.455 atletas, homens e mulheres, representando 86 academias de 77 países.

Organizado pela Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP) com apoio da Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados Árabes Unidos, o torneio segue até domingo (22) e figura como uma das etapas mais importantes do calendário esportivo da modalidade. O campeonato é essencial para intensificar o nível das disputas em diversas faixas etárias e distribuir pontos válidos para o ranking mundial da AJP.

A competição contará com a participação de nomes de destaque do jiu-jítsu internacional, como os brasileiros Bruno Borges, Jefferson Gouto e Gabriela Pereira, além da russa Anna Remeneva. Também estão confirmadas promessas da modalidade em diferentes categorias.

Na sexta-feira (20), o torneio abre com as disputas da divisão Master, para homens e mulheres. No sábado (21), entram em ação as categorias Infantil e Juvenil. No domingo (22), a competição se encerra com as lutas das categorias Amador e Profissional. A expectativa é de duelos acirrados e alto nível técnico ao longo dos três dias de evento.

A AJP informou que o campeonato faz parte de seu circuito de torneios reconhecido internacionalmente. Os vencedores das medalhas de ouro receberão 1.000 pontos no ranking, fundamentais para a classificação em grandes eventos da organização.

Rodrigo Valerio, diretor de Operações da AJP, destacou a relevância da competição: “O AJP Tour UAE National Jiu-Jitsu Championship 2025 – GI é uma das principais etapas da temporada. Temos orgulho da escala internacional de participação, que demonstra a confiança crescente da comunidade global no ecossistema de jiu-jítsu de Abu Dhabi. Nosso objetivo é oferecer um ambiente competitivo de padrão mundial, que promova o desenvolvimento técnico dos atletas”.

Em parceria com a Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados, a AJP vem consolidando um modelo profissional de organização de eventos, reforçando o papel de Abu Dhabi como capital mundial da modalidade e contribuindo para revelar novos talentos, sobretudo entre os mais jovens.

A comissão organizadora também informou que a edição deste ano registra o maior número de participantes desde a criação do campeonato, evidenciando a crescente confiança internacional nas competições realizadas nos Emirados Árabes Unidos e a excelência da infraestrutura esportiva de Abu Dhabi.