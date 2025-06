MoFA recebe cópia das credenciais da nova embaixadora do Sri Lanka nos Emirados

ABU DHABI, 19 de junho de 2025 (WAM) — Omar Obaid Al Hassan Al Shamsi, subsecretário do Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês), recebeu uma cópia das credenciais de Arusha Cooray, nova embaixadora da República Socialista Democrática do Sri Lanka nos Emirados Árabes Unidos.

Al Shamsi desejou sucesso à embaixadora no desempenho de suas funções e destacou o interesse dos Emirados em fortalecer as relações bilaterais com o Sri Lanka em todas as áreas.

A nova embaixadora elogiou a posição de destaque e liderança que os Emirados Árabes Unidos ocupam regional e internacionalmente, resultado da política visionária do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.