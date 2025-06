ONU destaca Emirados como modelo global na prevenção ao uso de drogas

ABU DHABI, 19 de junho de 2025 (WAM) — O juiz Hatem Fouad Aly, representante regional para o Golfo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), afirmou que os Emirados Árabes Unidos representam um modelo global de destaque no combate ao uso de entorpecentes e na promoção de estratégias eficazes de prevenção.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) durante o Fórum de Prevenção ao Uso de Drogas 2025, iniciado em Abu Dhabi, Aly ressaltou que o UNODC mantém uma parceria estratégica com os Emirados para reforçar os esforços de prevenção e controle das drogas.

Ele classificou o evento como uma oportunidade importante para destacar os perigos do uso de drogas e evidenciar os esforços nacionais voltados à prevenção, aplicação da lei, cooperação internacional, tratamento e reabilitação.

Aly elogiou o compromisso dos Emirados em trabalhar em estreita colaboração com o UNODC no enfrentamento aos riscos relacionados às drogas, destacando diversas iniciativas pioneiras nas áreas de prevenção, conscientização comunitária, empoderamento da população, aplicação da lei e colaboração internacional.

O representante sublinhou o caráter inovador da abordagem dos Emirados para combater o uso de drogas e observou que a parceria produtiva entre o país e o UNODC já se estende por mais de uma década. “Estamos satisfeitos que os Emirados tenham oferecido a oportunidade de sediar este fórum de alto nível, que coincide com o Ano da Comunidade”, afirmou.

Aly também destacou que o fórum se concentra no papel dos diferentes segmentos da sociedade no enfrentamento da questão, promovendo a conscientização sobre os riscos envolvidos e apresentando as ferramentas disponibilizadas pelos Emirados para apoiar a comunidade na superação desse desafio.