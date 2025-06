Presidente do Escritório Nacional de Mídia discute cooperação com príncipe holandês e dirigente de Cannes antes da Cúpula BRIDGE em Abu Dhabi

CANNES, 19 de junho de 2025 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO, na sigla em inglês) e do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, reuniu-se com Constantijn Christof Frederik Aschwin, príncipe da Holanda e presidente honorário da Fundação World Press Photo, e com Jean-Michel Arnaud, presidente do Palais des Festivals e vice-prefeito de Cultura da cidade de Cannes, durante o Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, na França.

O encontro contou com a presença de Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, diretor-geral do Escritório Nacional de Mídia.

As conversas fizeram parte dos preparativos para a Cúpula BRIDGE, que será realizada em Abu Dhabi em dezembro. Al Hamed afirmou que a cúpula funcionará como uma plataforma estratégica para firmar parcerias eficazes no setor da mídia, compartilhar experiências de sucesso e desenvolver modelos de atuação inovadores que promovam o avanço do setor, o diálogo construtivo e a responsabilidade social.

Al Hamed e Constantijn discutiram possibilidades de cooperação e parcerias estratégicas voltadas a fortalecer o papel da mídia no apoio aos valores humanitários e na promoção de iniciativas globais no jornalismo, na narrativa visual e no intercâmbio cultural.

O presidente do Escritório Nacional de Mídia convidou o príncipe a participar da cúpula, destacando a importância da contribuição de instituições de prestígio como a Fundação World Press Photo para os debates sobre o futuro da mídia e o poder da imagem na promoção da compreensão intercultural.

Em reunião separada, Al Hamed e Jean-Michel Arnaud trataram da colaboração entre o Festival de Cannes Lions e a Cúpula BRIDGE para o desenvolvimento de talentos nas áreas de cinema e dramaturgia, por meio de programas de formação e intercâmbio de conhecimento com especialistas internacionais. Eles também discutiram o papel central das cidades na consolidação da economia criativa, por meio da realização de grandes eventos globais e da construção de ecossistemas integrados que atraiam talentos, investimentos e inovação.