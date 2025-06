EAU participa da Feira Internacional do Livro de Pequim 2025 para fortalecer parceria cultural com a China

ABU DHABI, 19 de junho de 2025 (WAM) – O Ministério da Cultura (MoC) dos Emirados Árabes Unidos está participando da 31ª edição da Feira Internacional do Livro de Pequim (BIBF), realizada na capital chinesa entre 18 e 22 de junho. A presença dos EAU reflete o compromisso contínuo do país em promover o diálogo cultural global e aprofundar sua parceria estratégica com a República Popular da China.

A participação do MoC integra o pavilhão nacional “Pavilhão dos EAU”, inaugurado com a presença de Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, embaixador dos EAU na China; Mubarak Al Nakhi, secretário-executivo do Ministério da Cultura; doutor Ali bin Tamim, presidente do Centro de Língua Árabe de Abu Dhabi; e Rashid Al Kous, diretor executivo da Associação de Editoras dos Emirados.

O evento conta com ampla participação de órgãos governamentais federais e locais, instituições acadêmicas e casas editoriais dos Emirados, com o objetivo de apresentar diversas expressões da cena criativa do país e aprofundar o intercâmbio cultural e intelectual com a China.

A programação dos EAU inclui painéis literários, apresentações tradicionais, oficinas de leitura e arte para crianças e exposições de obras publicadas nos Emirados. O público também tem acesso a informações sobre iniciativas nacionais como o serviço de recomendação do visto dourado para profissionais da cultura, o Prêmio Sheikh Zayed do Livro, o projeto de tradução “Kalimah” e programas de incentivo à publicação e à tradução. As ações refletem o investimento estratégico do Ministério no desenvolvimento cultural e intelectual.

Um Arquivo Emirado-Chinês montado no pavilhão celebra os laços históricos e culturais entre as duas nações, com destaques para momentos marcantes de cooperação nos campos editorial, da tradução e das indústrias criativas.

Comentando a participação dos EAU, Mubarak Al Nakhi afirmou: “Nossa presença na Feira Internacional do Livro de Pequim reafirma o compromisso dos Emirados com o fortalecimento da conexão cultural e a criação de parcerias internacionais significativas, especialmente na Ásia. A cultura é uma ponte estratégica essencial para promover o entendimento, o respeito mútuo e a colaboração entre os povos.”

Ele acrescentou: “Acreditamos que apoiar editoras e profissionais da cultura é um investimento no futuro do conhecimento e na construção de uma sociedade leitora, culturalmente consciente e conectada globalmente. Com essa visão, o Ministério da Cultura tem promovido autores por meio do Programa Nacional de Bolsas para Cultura e Criatividade, que já beneficiou mais de 30 criadores emirati nas áreas de autoria e publicação, abrangendo livros, revistas e mídia digital.”

Reconhecida como um dos principais eventos literários do mundo, a Feira Internacional do Livro de Pequim reúne milhares de editoras, autores e profissionais da cultura de diversos países. A programação inclui eventos profissionais e públicos como a cerimônia do Prêmio do Livro da China, conferência PubTech, Fórum de Publicações Artísticas, Fórum Mundial do Livro Infantil e o Fórum Internacional de Ilustração de Pequim, além de exposições especializadas como a Feira de Livros Ilustrados, Feira Internacional de Livros de Arte e a Feira de Livros de Culinária.