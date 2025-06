Emirados Árabes Unidos sobem para 10ª posição global em investimento estrangeiro direto, com entrada de US$ 45,6 bilhões em 2024

DUBAI, 19 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos subiram à 10ª posição entre os principais destinos globais de investimento estrangeiro direto (IED) em 2024, com entrada recorde de 167,6 bilhões de dirhams (US$ 45,6 bilhões), segundo o Relatório Mundial de Investimentos 2025 da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em inglês).

O Relatório de Investimento Estrangeiro Direto dos Emirados Árabes Unidos 2025, publicado pelo Ministério do Investimento, destaca o desempenho excepcional do país na atração de capital para setores estratégicos, mesmo diante de um cenário global instável, consolidando sua posição como um dos principais destinos internacionais para investimentos.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, afirmou que, sob a liderança do xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente emiradense, o resultado confirma o país como terra de oportunidades e polo para negócios inovadores e ideias ousadas.

“Em uma demonstração internacional de confiança na economia dos Emirados Árabes Unidos, o mais recente relatório da UNCTAD revelou que o país atraiu 167 bilhões de dirhams (US$ 45 bilhões) em investimento estrangeiro direto no último ano, um crescimento de 48% em relação ao ano anterior”, declarou o xeique Mohammed bin Rashid.

Ele acrescentou que os Emirados concentraram 37% do total de investimentos estrangeiros diretos recebidos pela região. “De cada US$ 100 investidos, US$ 37 vieram para os Emirados”, disse. O país também ficou em segundo lugar no mundo – atrás apenas dos Estados Unidos – no número de novos projetos de IED anunciados.

“O próximo objetivo é atrair 1,3 trilhão de dirhams (US$ 353,9 bilhões) em investimento estrangeiro nos próximos seis anos, se Deus quiser”, afirmou.

Segundo ele, “a base é sólida, o futuro é promissor e o foco nas metas é claro. A mensagem é simples: o desenvolvimento é a chave para a estabilidade, e a economia é a política mais importante”.

Apesar da desaceleração global no crescimento de projetos de IED greenfield – expansão física de operações – para 0,8%, os Emirados registraram aumento de 2,8%. O capital total para esses projetos anunciados em 2024 foi de 53,3 bilhões de dirhams (US$ 14,5 bilhões).

Com 1.369 novos projetos anunciados no ano, o país ficou em segundo lugar globalmente na captação de projetos de IED greenfield, atrás apenas dos Estados Unidos.

O Ministério do Investimento lidera essas iniciativas ao facilitar investimentos em setores prioritários, oferecer um ambiente competitivo e atuar como parceiro confiável para investidores estrangeiros. A pasta colabora com governos locais e federais, agências de promoção de investimentos, empresas privadas e parceiros internacionais para criar políticas inovadoras e ampliar a atratividade econômica do país.

Os fluxos anuais de IED saltaram de 31,6 bilhões de dirhams (US$ 8,6 bilhões) em 2015 para 167,6 bilhões de dirhams (US$ 45,6 bilhões) em 2024. O estoque acumulado de IED no país alcançou US$ 270,6 bilhões, refletindo taxa de crescimento anual composta de 10,5% entre 2015 e 2024.

Mohamed Hassan Alsuwaidi, ministro do Investimento dos Emirados Árabes Unidos, declarou: “Alcançar este nível sem precedentes de entrada de investimento estrangeiro direto (IED) é uma conquista que reflete as escolhas estratégicas da nossa liderança e sua visão de longo prazo para posicionar os Emirados como um dos principais destinos de investimento no mundo. O Ministério do Investimento está empenhado em desenvolver um marco regulatório e legislativo abrangente, alinhado às prioridades nacionais, às necessidades dos investidores e a um ambiente de negócios competitivo que atraia capital internacional.”

Alsuwaidi acrescentou que o ecossistema de investimentos dos Emirados tornou-se um modelo global, graças à estabilidade, transparência, abertura comercial e facilidade para fazer negócios. "Por meio da Estratégia Nacional de Investimento 2031, seguimos com metas ambiciosas para consolidar o país como líder global em IED, com um caminho claro para impulsionar o crescimento sustentável, ampliar as oportunidades de investimento, diversificar os setores prioritários e abrir novos horizontes para empresas globais que buscam inovação e expansão em mercados futuros”, disse.

O desempenho positivo dos principais setores econômicos impulsionou a trajetória de alta dos projetos de IED greenfield anunciados nos Emirados. Os setores que lideraram em valores de projetos anunciados foram software e serviços de tecnologia da informação (11,5%), serviços empresariais (9,7%), energia renovável (9,3%), carvão, petróleo e gás (9%) e setor imobiliário (7,8%).

O setor de energia atraiu 4,8 bilhões de dirhams (US$ 1,3 bilhão) em IED greenfield, contribuindo para a meta nacional de triplicar a capacidade de produção de energia renovável até 2030.

As políticas de incentivo ao investimento e as parcerias estratégicas robustas consolidaram a posição dos Emirados como principal destino de capital estrangeiro na região, com cerca de 37% de todo o fluxo de IED em 2024.

O país continua a atrair talentos globais de ponta, impulsionado por medidas que apoiam a estratégia de investimento, como a possibilidade de propriedade 100% estrangeira de empresas na parte continental do país, taxa de imposto corporativo competitiva de 9%, procedimentos de licenciamento simplificados e maior proteção jurídica.

Esse ambiente favorável é reforçado por marcos legais sólidos, como o Centro de Arbitragem Internacional de Dubai, que fortalece a confiança dos investidores e protege seus interesses.

Os Emirados ocupam o quinto lugar mundial na atração de talentos altamente qualificados, segundo o Índice Global de Competitividade em Talentos 2024 do Insead, e o terceiro lugar na atração de talentos em inteligência artificial, conforme o AI Index 2024 da Universidade Stanford — reforçando o país como um polo para profissionais, empreendedores e inovadores.

As parcerias globais são outro motor essencial da atração de investimentos, com 21 Acordos Abrangentes de Parceria Econômica e 120 tratados bilaterais de investimento apoiando o ambiente de negócios.

Esse dinamismo é sustentado por grandes investimentos em transformação digital, como a joint venture de US$ 1,5 bilhão entre a Microsoft e a G42, de Abu Dhabi, voltada para o avanço em inteligência artificial e inovação.

A Estratégia Nacional de Investimento 2031 tem como meta dobrar o fluxo anual de IED até 2031, totalizando um acumulado de 2,2 trilhões de dirhams (US$ 598,7 bilhões) em investimentos estrangeiros diretos ao fim do período.

A estratégia prioriza setores como manufatura avançada, energia renovável, serviços financeiros e tecnologia da informação, com foco em sustentabilidade e inovação. As iniciativas visam posicionar os Emirados como líder global em diversificação econômica e avanço tecnológico.