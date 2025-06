Presidente de Angola recebe ministro dos Emirados

LUANDA, 19 de junho de 2025 (WAM) – O presidente da República de Angola, João Manuel Lourenço, recebeu o xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, no início de sua visita oficial à capital angolana, Luanda.

Shakhboot bin Nahyan transmitiu as saudações do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, ao presidente Lourenço, juntamente com votos de mais progresso e prosperidade ao governo e ao povo de Angola. João Lourenço retribuiu as saudações.

Durante o encontro, os dois lados discutiram as relações bilaterais e formas de aprofundar a cooperação, destacando iniciativas conjuntas e oportunidades para ampliar o intercâmbio em diversas áreas, com benefícios mútuos para ambos os países.

A visita do xeique Shakhboot bin Nahyan a Angola reforça o compromisso dos Emirados com a construção de parcerias sólidas, voltadas para o crescimento conjunto e a promoção da prosperidade compartilhada.