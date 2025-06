Investimento estrangeiro direto nos Emirados bate recorde e reflete avanços da economia, diz ministro

ABU DHABI, 19 de junho de 2025 (WAM) – O ministro de Estado para o Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, afirmou que os números recordes de investimento estrangeiro direto (IED) no país, destacados no Relatório Mundial de Investimentos 2025 da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em inglês), refletem os avanços significativos da economia emiradense.

Segundo ele, esse progresso se deve à abordagem visionária da liderança do país, que prioriza maior abertura ao mundo por meio de parcerias estratégicas com nações influentes na economia global.

O ministro ressaltou que o aumento anual recorde de 48% nos investimentos estrangeiros, que totalizaram 167 bilhões de dirhams (equivalente a cerca de US$ 45,5 bilhões) em 2024, demonstra a confiança das principais economias globais e de atores internacionais relevantes nos Emirados Árabes Unidos como parceiro confiável em comércio e investimento. O país possui um dos melhores ambientes de negócios do mundo, o que se evidencia pelo fato de responder por mais de um terço dos fluxos de investimento estrangeiro na região. Os Emirados também ocupam a segunda posição mundial em número de novos projetos de IED, atrás apenas dos Estados Unidos, a maior economia do planeta.

Al Zeyoudi destacou ainda que o crescimento contínuo do investimento estrangeiro é resultado da implementação bem-sucedida de planos estratégicos. Entre eles, estão a ampliação das oportunidades comerciais e de investimento por meio do programa de Acordos de Parceria Econômica Abrangente, o estímulo a setores baseados em conhecimento e inovação, além da atração e retenção das melhores empresas e talentos do mundo.

“O país segue comprometido com o aprimoramento de seu ambiente de negócios para impulsionar o crescimento e a expansão”, afirmou o ministro, acrescentando que isso consolida, ano após ano, a posição dos Emirados como centro global de negócios e destino preferencial no cenário internacional, onde ideias criativas se encontram com capitais em busca de oportunidades promissoras.