UFC anuncia card de lutas em Abu Dhabi para 26 de julho

ABU DHABI, 19 de junho de 2025 (WAM) – O UFC voltará a Abu Dhabi em 26 de julho com um evento da série Fight Night, que acontecerá na Etihad Arena.

O presidente da organização, Dana White, anunciou as seis primeiras lutas do card, incluindo a principal da noite, que colocará o ex-campeão peso-médio Robert Whittaker frente a frente com o promissor lutador Reinier de Ridder. No coevento principal, o norte-americano Aaron Pico fará sua estreia no UFC em um combate de cinco rounds contra Movsar Evloev, pela divisão dos penas.

Card oficial do UFC Abu Dhabi:

Robert Whittaker x Reinier de Ridder – categoria peso-médio

Movsar Evloev x Aaron Pico – categoria peso-pena (coevento principal, cinco rounds)

Petr Yan x Marcus McGhee – categoria peso-galo

Bryce Mitchell x Said Nurmagomedov – categoria peso-galo

Shara Magomedov x Marc-André Barriault – categoria peso-médio

Nikita Krylov x Bogdan Guskov – categoria meio-pesado