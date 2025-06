Mais de 20 países iniciam retirada de cidadãos de Israel e Irã

ABU DHABI, 19 de junho de 2025 (WAM) – Mais de 20 países ao redor do mundo estão adotando medidas para retirar seus cidadãos de Israel e do Irã, enquanto as duas nações entram no sétimo dia de confrontos. Alguns países também fecharam temporariamente suas embaixadas, segundo a agência Reuters.

Austrália: Cerca de 1.500 australianos no Irã solicitaram assistência, enquanto outros 1.200 em Israel buscam deixar o país.

Áustria: Quarenta e oito austríacos deixaram Israel, e cerca de 100 pediram para sair do Irã.

Bulgária: O governo informou que evacuou 17 diplomatas e familiares do Irã para o Azerbaijão e planeja repatriá-los por terra e ar. A representação diplomática foi transferida temporariamente de Teerã para Baku.

China: Mais de 1.600 cidadãos chineses foram evacuados do Irã, e centenas deixaram Israel, segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

República Tcheca: Um avião com 66 pessoas evacuadas de Israel pousou perto da capital, Praga.

França: O chanceler Jean-Noël Barrot afirmou que, até o fim da semana, será organizado um comboio para levar cidadãos franceses sem meios próprios até as fronteiras da Turquia ou da Armênia, de onde poderão acessar aeroportos. Em Israel, ônibus estarão disponíveis a partir da manhã de sexta-feira.

Alemanha: Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 345 alemães deixaram o Oriente Médio em voos fretados.

Grécia: Dezesseis gregos e seus familiares foram evacuados por terra do Irã até o Azerbaijão, e o governo trabalha para repatriá-los, informou a chancelaria.

Índia: Cento e dez estudantes indianos foram evacuados do norte do Irã após cruzarem a fronteira com a Armênia em 17 de junho.

Itália: Vinte e nove dos cerca de 500 italianos deixaram o Irã com apoio do governo, segundo fonte diplomática.

Japão: O porta-voz do governo, Yoshimasa Hayashi, disse que serão enviados dois aviões das Forças de Autodefesa para Djibuti, na África, em preparação para a retirada de japoneses do Irã e de Israel. As embaixadas preparam evacuações por ônibus até países vizinhos, com início previsto ainda para esta quinta-feira (19/06).

Nova Zelândia: O governo fechou temporariamente a embaixada em Teerã e evacuou dois funcionários e familiares por terra até o Azerbaijão.

Polônia: Um grupo de cidadãos evacuados do Irã desembarcou em Varsóvia nesta quinta-feira (19/06), encerrando a operação naquele país. Dois voos vindos de Israel estavam previstos – um na quarta-feira (18/06) e outro nesta quinta, a partir de Amã, com 65 passageiros.

Portugal: O país fechou temporariamente sua embaixada no Irã e evacuou quatro cidadãos via Azerbaijão. Recebeu 130 pedidos de repatriação de cidadãos em Israel e organiza um voo para Lisboa ainda nesta quinta-feira (19/06), informou a chancelaria.

Sérvia: Cerca de 100 sérvios deixaram Israel por meio do Egito, segundo o embaixador Miroljub Petrovic.

Serra Leoa: Trinta e seis cidadãos foram evacuados para a Armênia.

Eslováquia: O primeiro voo de evacuação chegou a Bratislava na segunda-feira (16/06), com 73 passageiros – incluindo 25 turistas e cinco familiares de diplomatas em Tel Aviv.

Coreia do Sul: Dezoito sul-coreanos e dois familiares iranianos foram evacuados por terra do Irã, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

Estados Unidos: O embaixador dos EUA Mike Huckabee afirmou, na rede X, que o país está organizando voos e saídas por navios de cruzeiro para cidadãos que desejam deixar Israel.

Vietnã: O Ministério das Relações Exteriores orientou os cidadãos no Irã e em Israel a se prepararem para evacuação. Dezoito vietnamitas já deixaram o Irã.