Presidente do Conselho Nacional Federal dos Emirados e presidente do Senado do México discutem fortalecimento da cooperação parlamentar

ROMA, 20 de junho de 2025 (WAM) – O presidente do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês) dos Emirados Árabes Unidos, Saqr Ghobash, reuniu-se com o presidente do Senado do México, Gerardo Fernández Noroña, à margem da 2ª Conferência Parlamentar sobre Diálogo Inter-religioso, atualmente em andamento em Roma.

O evento é coorganizado pela União Interparlamentar e pelo Parlamento Italiano. A reunião contou com a presença de diversos membros do FNC.

Durante o encontro, as duas partes destacaram a importância de reforçar a cooperação parlamentar por meio de visitas de intercâmbio e maior coordenação em temas de interesse comum.

As conversas centraram-se no fortalecimento das relações bilaterais entre Emirados e México, pautadas por laços de amizade e entendimento mútuo nos âmbitos político, econômico e cultural, apoiadas pela liderança sábia de ambos os países.

Saqr Ghobash afirmou que o encontro reflete o compromisso conjunto entre o FNC e o Senado mexicano de promover uma colaboração parlamentar construtiva e a troca de boas práticas. Ele ressaltou ainda a relevância da Conferência Parlamentar sobre Diálogo Inter-religioso como uma plataforma internacional voltada à promoção do entendimento mútuo, da convivência pacífica e do diálogo entre parlamentos, em prol de uma cultura de abertura e paz entre as nações.

O encontro também abordou formas de ampliar a cooperação bilateral nas áreas política, econômica e de investimentos, com destaque para a identificação de oportunidades promissoras em setores prioritários dos mercados dos dois países.

O presidente do Senado do México compartilhou sua visão sobre o cenário global atual, enfatizando a importância de estabelecer parcerias estratégicas neste momento excepcional, com interesse particular em estreitar as relações com os Emirados Árabes Unidos.