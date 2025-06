Chefe do Escritório Nacional de Mídia se reúne com executivos globais em Cannes em preparação para cúpula BRIDGE

CANNES, 20 de junho de 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO, na sigla em inglês) e do Conselho de Administração do Conselho de Mídia dos Emirados, realizou uma série de reuniões bilaterais com executivos de alto escalão de empresas globais de mídia e tecnologia durante sua participação no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, na França. Ele esteve acompanhado por Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, diretor-geral do Escritório Nacional de Mídia.

As reuniões fazem parte dos preparativos para a próxima cúpula BRIDGE, marcada para dezembro, em Abu Dhabi, e têm como objetivo fomentar parcerias estratégicas internacionais e enriquecer o conteúdo do evento com experiências globais. Durante os encontros, Al Hamed discutiu oportunidades de colaboração no desenvolvimento de estratégias de mídia voltadas para o futuro, apoio a startups do setor, uso de tecnologias digitais avançadas para fortalecer plataformas nacionais, marketing criativo e análise de dados, soluções inovadoras de publicidade digital e a construção de parcerias de impacto a serem apresentadas na cúpula.

Al Hamed destacou que essas reuniões refletem os esforços contínuos para consolidar estruturas de cooperação com parceiros regionais e internacionais, com o objetivo de promover um ecossistema integrado de mídia que esteja alinhado com as ambições nacionais e incentive um ambiente favorável à criatividade e ao sucesso.

“Estamos comprometidos em dialogar com os principais líderes globais de mídia para posicionar a cúpula BRIDGE como uma plataforma essencial na definição do futuro da comunicação global”, afirmou. “O evento será um espaço de colaboração visionária, intercâmbio de conhecimento e parcerias estratégicas que posicionam os Emirados no centro da transformação midiática internacional.”

Entre os nomes que participaram das reuniões estavam Barry O'Brien OAM, fundador e presidente da Atomic 212; Asier Carazo, diretor de estratégia da Atomic 212º; Joseph Inzerillo, vice-presidente executivo da Salesforce; Rayan Karaky, diretor de expansão internacional da Amazon Ads para EMEA e Sudeste Asiático; Mohamad Itani, chefe de parcerias para a região EMEA da Amazon Ads; Filip Jabbour, chefe regional de publicidade da Amazon para o Oriente Médio e Norte da África; Tanzeen Syed, diretor e chefe de internet de consumo e tecnologia da General Atlantic; e Linda Sheng, gerente-geral de negócios globais da MiniMax.