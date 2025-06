Emirados Árabes Unidos retiram cidadãos do Irã

ABU DHABI, 20 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos retiraram diversos cidadãos e residentes do Irã, em coordenação com as autoridades competentes.

Como parte de seu compromisso com a segurança de seus cidadãos e residentes, e em resposta imediata a situações de emergência, o país executou com sucesso operações de evacuação, organizadas e facilitadas pelo lado iraniano, garantindo o retorno seguro dos evacuados ao território nacional.

Além disso, os Emirados Árabes Unidos mantêm intensos contatos e consultas diplomáticas com parceiros relevantes e estratégicos, com o objetivo de reduzir tensões e restaurar a paz. Essa atuação reflete o compromisso contínuo do país com a diplomacia e o diálogo como único caminho viável, em consonância com a visão mais ampla de promover estabilidade, justiça e prosperidade para os povos da região.