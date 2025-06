Presidente do Conselho Nacional Federal afirma em Roma que tolerância é pilar da construção dos Emirados

ROMA, 20 de junho de 2025 (WAM) – O presidente do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), Saqr Ghobash, afirmou que os Emirados Árabes Unidos, desde sua fundação, seguiram um caminho visionário e humanista que colocou os valores da convivência pacífica, do diálogo inter-religioso e da paz global no centro de seu modelo de construção do Estado.

A declaração foi feita durante seu discurso na 2ª Conferência Parlamentar sobre Diálogo Inter-religioso, realizada em Roma. O evento é coorganizado pela União Interparlamentar (UIP) e pelo Parlamento Italiano, com ampla participação de líderes parlamentares, organizações internacionais, instituições religiosas e representantes da sociedade civil.

Entre os presentes estavam Tulia Ackson, presidente da União Interparlamentar e da Assembleia Nacional da Tanzânia; Lorenzo Fontana, presidente da Câmara dos Deputados da Itália; e Ignazio La Russa, presidente do Senado italiano.

A delegação dos Emirados contou com vários membros do Conselho Nacional Federal.

Em sua fala principal, Ghobash destacou o Documento sobre a Fraternidade Humana, lançado em Abu Dhabi em 2019 sob o patrocínio do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, como um marco transformador nas relações inter-religiosas e interculturais.

“Esse documento não foi apenas uma declaração de intenções”, disse. “É um marco moral e filosófico que transcende as crenças religiosas, estabelecendo uma nova ética global que coloca a dignidade humana acima de qualquer filiação.”

“Reunimo-nos hoje como representantes de nossos povos, que, apesar de falarem línguas diferentes e seguirem culturas e tradições religiosas diversas, compartilham valores humanos duradouros — valores que protegem a dignidade, a fé e o direito de viver com segurança e em paz”, acrescentou Ghobash.

Ele também ressaltou o simbolismo de realizar a conferência em Roma, cidade que representa um centro histórico do pensamento humano e do desenvolvimento cívico.

“Roma encarnou, ao longo da história, uma trajetória civilizatória dinâmica, onde nações interagiram nos campos da filosofia, da política, do direito, da cidadania e do pluralismo”, afirmou.