Parlamento Árabe condena silêncio global sobre Gaza e classifica omissão como “expressão mais cruel do ódio”

ROMA, 20 de junho de 2025 (WAM) – O presidente do Parlamento Árabe, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, afirmou que a inação da comunidade internacional diante do sofrimento do povo palestino — submetido há mais de um ano e meio a crimes horrendos de genocídio e fome — representa uma manifestação grotesca de ódio e racismo, exercida por meio de instrumentos políticos.

Durante um painel sobre o combate ao ódio, realizado como parte da 2ª Conferência de Diálogo Inter-religioso em Roma, Al Yamahi declarou que “o ódio com base em religião ou crença é alimentado por diversos vieses culturais e étnicos, que geram discursos discriminatórios e hostis contra quem é diferente. Trata-se da forma mais cruel de expressão do ódio”.

O presidente do Parlamento Árabe acrescentou que um mundo que condena o ódio quando é dirigido a si mesmo, mas permanece em silêncio quando os outros são alvo, é um mundo desprovido de credibilidade. Segundo ele, é hora de pôr fim à hipocrisia e aos dois pesos e duas medidas da comunidade internacional, restaurando o verdadeiro sentido da justiça e do respeito à dignidade humana — independentemente da fé, identidade ou filiação.

Al Yamahi também se reuniu com Ignazio La Russa, presidente do Senado da República da Itália, para discutir formas de fortalecer as relações parlamentares entre países árabes e a Itália. Durante o encontro, Al Yamahi destacou a importância de estabelecer laços entre o Parlamento Árabe e o Senado italiano e propôs a assinatura de um acordo de cooperação entre as duas instituições.

Por sua vez, o presidente do Senado da Itália afirmou que o entendimento mútuo entre os povos árabe e italiano é pilar fundamental para o fortalecimento das relações em todas as áreas.