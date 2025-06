Emirados e Canadá discutem ampliação da cooperação industrial durante visita oficial a Ottawa

OTTAWA, 21 de junho de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com Mélanie Joly, ministra da Indústria e responsável pelo Desenvolvimento Econômico do Canadá para as Regiões de Quebec, durante visita de trabalho ao país.

Durante o encontro, o xeique Abdullah abordou a estreita amizade entre Emirados e Canadá, explorou marcos de cooperação e discutiu formas de ampliar essa parceria de modo a atender aos interesses mútuos e contribuir para a prosperidade e o bem-estar de ambas as nações.

As partes analisaram possibilidades de colaboração em diversos setores, com ênfase especial em indústria, comércio, investimentos, tecnologia e energias renováveis.

Abdullah bin Zayed destacou a importância dos esforços conjuntos entre os dois países para intensificar a cooperação no setor industrial, com base nas sólidas relações e nas oportunidades diversificadas e atrativas que o setor oferece, alinhadas às ambições compartilhadas de desenvolvimento econômico sustentável.

Participaram também da reunião a ministra de Estado para Cooperação Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy; o ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; o enviado do ministro das Relações Exteriores, Sultan Al Mansoori; o secretário-assistente para Assuntos Econômicos e Comerciais, Saeed Mubarak Al Hajeri; e o embaixador dos Emirados no Canadá, Abdulrahman Ali Al Neyadi.