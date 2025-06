Grupo do Conselho de Cooperação do Golfo na ONU renova condenação a ataques de Israel contra Irã e instalações nucleares

NOVA YORK, 21 de junho de 2025 (WAM) – O Grupo do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) nas Nações Unidas reiterou a condenação aos ataques israelenses contra o Irã e suas instalações nucleares, alertando para as graves repercussões dessas ações sobre a segurança e a estabilidade da região.

O grupo classificou os ataques como uma clara violação dos princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

A declaração foi feita pelo representante permanente adjunto do Estado do Kuwait na ONU, ministro plenipotenciário Faisal Al-Enezi, em nome do Grupo do CCG, durante a sessão de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas convocada para discutir a escalada entre Israel e Irã, segundo informou a Agência de Notícias do Kuwait (KUNA).

O grupo reiterou sua posição firme diante dos eventos graves e perigosos em curso na região, destacando que os países do CCG continuam seus esforços diplomáticos intensivos para conter a escalada e evitar o agravamento do conflito, priorizando o diálogo e a diplomacia.

O bloco também fez um apelo à máxima contenção e à cessação imediata das hostilidades, especialmente diante do cenário delicado e sensível atual, que exige vigilância e sabedoria por parte de todos os envolvidos.

O grupo pediu ainda que sejam evitados riscos e a ampliação do conflito, reforçando a necessidade de retorno ao caminho do diálogo e das negociações como única via para superar a crise atual e garantir segurança e estabilidade regionais e internacionais duradouras.

O CCG destacou a responsabilidade do Conselho de Segurança da ONU e da comunidade internacional em agir de forma decisiva para interromper imediatamente a guerra, impedir a escalada e impulsionar a retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã sobre o programa nuclear iraniano, com a mediação do Sultanato de Omã.

O grupo também enfatizou a necessidade de respeito à soberania dos Estados e ao cumprimento dos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas, do direito internacional e da proibição do uso ou da ameaça de uso da força.