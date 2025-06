TEERÃ, 21 de junho de 2025 (WAM) – O Irã anunciou o lançamento de dezenas de drones em direção a Israel.

Segundo comunicado do Exército iraniano e reproduzido pela agência de notícias Tasnim International News Agency, a sétima e a oitava ondas de ataques com drones contra Israel foram realizadas. As informações disponíveis indicam que a maioria dos drones atingiu os alvos previstos.