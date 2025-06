Trump adverte Irã enquanto Teerã promete se defender

CAPITAIS, 22 de junho de 2025 (WAM) — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu o Irã sobre “consequências severas” caso o país retalie os recentes ataques americanos a instalações nucleares iranianas estratégicas, classificando a operação como um “tremendo sucesso militar”.

Em publicação nas redes sociais após pronunciamento na Casa Branca, Trump declarou: “Qualquer resposta retaliatória do Irã contra os Estados Unidos da América será respondida com uma força muito maior do que a que vimos esta noite.”

Enquanto isso, em Teerã, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que os ataques dos EUA às instalações nucleares terão consequências duradouras e garantiu que a República Islâmica reserva todas as opções para se defender.