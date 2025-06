Nenhuma radiação foi detectada no Golfo, afirma Comissão Nuclear Saudita

RIAD, 22 de junho de 2025 (WAM) — A Comissão Saudita de Regulação Nuclear e Radiológica (NRRC, na sigla em inglês) confirmou que não foram detectados efeitos radiológicos no meio ambiente do Reino da Arábia Saudita nem nos demais países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), após os ataques aéreos dos Estados Unidos a instalações nucleares no Irã.

O anúncio foi feito por meio de uma publicação da comissão em sua conta oficial na plataforma X (antigo Twitter).

A declaração foi divulgada poucas horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que o país havia realizado um ataque “altamente bem-sucedido” contra três locais nucleares no território iraniano.