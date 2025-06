Israel eleva alerta e fecha espaço aéreo após ataques dos EUA a instalações nucleares iranianas

CAPITAIS, 22 de junho de 2025 (WAM) — Israel anunciou um aumento no estado de alerta e impôs restrições mais rigorosas em cidades e localidades do país, após os ataques aéreos dos Estados Unidos contra três instalações nucleares no Irã.

Segundo comunicado do governo, houve alterações na política de defesa civil. Após uma avaliação de segurança, o ministro da Defesa ordenou a mudança imediata das medidas de proteção interna, que entram em vigor a partir de hoje.

O comunicado esclareceu que o país passa a operar em regime de atividades essenciais. Isso inclui a suspensão total das atividades educacionais, a proibição de qualquer tipo de aglomeração pública e restrições ao acesso a locais de trabalho — com exceções apenas para setores vitais como saúde, segurança, eletricidade e abastecimento de água.

Como parte das medidas preventivas, a Autoridade de Aeroportos de Israel anunciou na manhã deste domingo o fechamento do espaço aéreo do país até novo aviso, “devido aos desdobramentos recentes” após os bombardeios noturnos conduzidos pelos EUA contra o Irã.

Em nota, a autoridade confirmou que o espaço aéreo israelense está fechado para todos os voos de chegada e partida. No entanto, as passagens de fronteira terrestre com o Egito e a Jordânia continuam operando normalmente.

Israel havia reaberto seu espaço aéreo há dois dias para facilitar o retorno de cidadãos israelenses que estavam retidos no exterior.