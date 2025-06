Egito manifesta profunda preocupação com os desdobramentos no Irã

CAIRO, 22 de junho de 2025 (WAM) — A República Árabe do Egito manifestou profunda preocupação com os recentes acontecimentos no Irã, alertando para os riscos decorrentes de uma escalada rápida que pode ameaçar a segurança e a estabilidade de toda a região.

Em comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo egípcio afirmou que a continuidade dessa escalada pode acarretar sérias consequências tanto para a paz regional quanto internacional.

A nota ressaltou a importância de se respeitar a soberania dos Estados e de se observar os princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional.

O Egito conclamou todas as partes envolvidas a exercerem moderação, priorizarem o diálogo e buscarem soluções pacíficas, enfatizando que o recurso a opções militares apenas agravaria a instabilidade existente.