Emirados expressam preocupação com confrontos militares na região e pedem diálogo e moderação

ABU DHABI, 22 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos manifestaram profunda preocupação com a escalada de tensões na região e com os ataques a instalações nucleares iranianas. O país defendeu a necessidade urgente de conter a escalada para evitar consequências graves e poupar a região de níveis ainda maiores de instabilidade.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores destacou a importância de priorizar a diplomacia e o diálogo como forma de resolver disputas, por meio de abordagens abrangentes que promovam estabilidade, prosperidade e justiça. Os Emirados reiteraram o apelo à comunidade internacional para intensificar os esforços em busca de uma solução abrangente para os desdobramentos delicados e perigosos em curso, a fim de proteger a região e seus povos dos efeitos devastadores de novos conflitos.

O ministério também conclamou as Nações Unidas e o Conselho de Segurança da ONU a cumprirem suas responsabilidades, por meio de ações eficazes voltadas ao enfrentamento das questões históricas que afetam a região, agora em um ponto crítico, com ameaça crescente à paz e à segurança regional e internacional.

A chancelaria ressaltou ainda que a situação atual exige um engajamento sério em negociações sobre questões cruciais, destacando a importância de aprender com as experiências históricas e os conflitos passados do Oriente Médio.