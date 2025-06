Omã expressa profunda preocupação e condena escalada após ataques aéreos dos EUA a instalações nucleares iranianas

MUSCAT, 22 de junho de 2025 (WAM) — Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Sultanato de Omã expressou profunda preocupação e condenação pela escalada causada pelos ataques aéreos diretos dos Estados Unidos contra alvos dentro da República Islâmica do Irã.

O Sultanato de Omã classificou o ato como uma agressão ilegal e pediu uma desaceleração imediata e abrangente das tensões.

De acordo com a Agência de Notícias de Omã (ONA), o porta-voz alertou que a ação dos EUA pode ampliar o conflito e representa uma violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, que proíbe expressamente o uso da força e a violação da soberania dos Estados. O direito internacional também assegura às nações o direito de desenvolver programas nucleares pacíficos sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), conforme protocolos estabelecidos.

O comunicado ressaltou ainda que o ataque a instalações nucleares — prática vedada pelas Convenções de Genebra devido aos graves riscos de contaminação radioativa — agrava ainda mais a violação das normas internacionais.