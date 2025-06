Ministério da Educação aprova diretrizes obrigatórias para ensino de árabe, estudos islâmicos e estudos sociais na educação infantil de escolas privadas

DUBAI, 22 de junho de 2025 (WAM) – O Ministério da Educação dos Emirados Árabes Unidos aprovou diretrizes obrigatórias para o ensino da língua árabe, estudos islâmicos e estudos sociais na fase da educação infantil em escolas privadas de todo o país. As novas diretrizes entram em vigor no ano letivo de 2025/2026 e se aplicam a todas as escolas privadas dos Emirados, independentemente do currículo adotado.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer, desde cedo, os valores nacionais nas crianças, formando uma geração orgulhosa de sua identidade nacional, proficiente em sua língua materna e bem fundamentada nos valores familiares, sociais e no conhecimento sobre a geografia e o meio ambiente dos Emirados Árabes Unidos.

A medida está alinhada à visão do Ministério de reforçar a identidade nacional por meio do ensino das disciplinas de árabe, estudos islâmicos e estudos sociais desde os primeiros anos da formação escolar. O Ministério compromete-se a desenvolver e implementar programas educacionais especializados que promovam as habilidades de leitura, escrita, valores emiráticos e identidade nacional das crianças desde a primeira infância, contribuindo para seu progresso acadêmico futuro.

Para garantir a implementação eficaz e uniforme das diretrizes, o Ministério fornecerá às escolas privadas estruturas instrucionais e resultados de aprendizagem definidos para cada uma das três disciplinas antes do início do ano letivo de 2025/2026.

A aplicação das diretrizes começará no ciclo 2025/2026, com visitas de acompanhamento às escolas privadas. Em parceria com autoridades educacionais locais, o Ministério passará a realizar inspeções regulares a partir de 2026/2027 para verificar o cumprimento das normas.

A disciplina de língua árabe será ministrada diariamente para todos os alunos com carga horária inicial de 200 minutos semanais (40 minutos por dia), aumentando para 300 minutos semanais (60 minutos por dia) até o ciclo 2027/2028. O ensino será conduzido por professores especializados na primeira infância, com uso de materiais didáticos aprovados e métodos pedagógicos apropriados à faixa etária, tanto para falantes nativos quanto para não nativos.

Estudos islâmicos serão obrigatórios para todos os alunos muçulmanos da educação infantil nas escolas privadas, com carga semanal de 90 minutos, podendo ser distribuída em três aulas de 30 minutos ou duas aulas de 45 minutos.

As escolas privadas deverão ainda integrar, ao currículo da educação infantil, conceitos como família, geografia dos Emirados, meio ambiente local, valores sociais e temas sociais relevantes. Esses conteúdos deverão ser abordados por meio de métodos lúdicos e de aprendizagem baseada em brincadeiras, inseridos na rotina diária das crianças, dentro e fora da sala de aula.