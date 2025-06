Kuwait manifesta profunda preocupação com os últimos acontecimentos no Irã

KUWAIT, 22 de junho de 2025 (WAM) – O governo do Kuwait expressou profunda preocupação com os últimos desdobramentos no Irã, especialmente em relação aos ataques a instalações nucleares iranianas.

Em comunicado divulgado pela Agência de Notícias do Kuwait (KUNA), o Ministério das Relações Exteriores reiterou a posição do país já expressa em sua declaração de 13 de junho de 2025, que condenava veementemente a agressão contra a soberania iraniana e o desrespeito às leis e convenções internacionais.

O ministério fez um apelo à comunidade internacional e ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para que assumam suas responsabilidades na contenção dessas violações, com o objetivo de preservar a segurança e a estabilidade da região.

O comunicado também defendeu a cessação imediata de todas as formas de escalada e ações militares, enfatizando a necessidade de recorrer ao diálogo e de intensificar os esforços para alcançar soluções políticas que garantam a estabilidade e a segurança regional.