Bahrein pede redução de tensões e negociações de paz entre EUA e Irã

MANAMA, 22 de junho de 2025 (WAM) – O Ministério das Relações Exteriores do Bahrein fez um apelo por esforços regionais conjuntos para reduzir as tensões e promover negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

Em comunicado oficial, o ministério enfatizou a necessidade urgente de solucionar a crise atual por meios diplomáticos e pacíficos, com o objetivo de garantir segurança e estabilidade à região e poupar suas populações dos horrores e perigos da guerra.

As autoridades do Bahrein afirmaram ainda que seguem monitorando de perto os desdobramentos da situação no Oriente Médio.