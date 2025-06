Iraque manifesta profunda preocupação e condena veementemente ataque a instalações nucleares do Irã

BAGDÁ, 22 de junho de 2025 (WAM) – O governo do Iraque expressou neste sábado sua profunda preocupação e forte condenação ao ataque contra instalações nucleares localizadas em território da República Islâmica do Irã.

Em declaração divulgada pela agência de notícias iraquiana (INA), o porta-voz do governo, Basim Alawadi, afirmou: “O governo do Iraque manifesta sua profunda preocupação e condenação veemente ao ataque contra instalações nucleares em território iraniano. Essa escalada militar representa uma grave ameaça à paz e à segurança no Oriente Médio, além de implicar riscos sérios à estabilidade regional.”

Alawadi reforçou que o Iraque reitera sua rejeição de princípio ao uso da força nas relações internacionais e defende o pleno respeito à soberania dos Estados e à proteção de suas infraestruturas vitais — especialmente aquelas sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e destinadas a fins pacíficos.

O porta-voz acrescentou ainda: “O Iraque destaca que ações militares jamais podem substituir o diálogo e a diplomacia. A continuidade de tais ataques corre o risco de provocar uma escalada perigosa, com consequências que extrapolam as fronteiras de qualquer Estado e ameaçam a segurança de toda a região e do mundo.”

Alawadi concluiu afirmando que, a partir de seu firme compromisso com a paz e a estabilidade regionais e internacionais, o Iraque conclama por uma imediata redução das tensões e pela abertura urgente de canais diplomáticos para conter a situação e evitar uma crise maior. Segundo ele, isso deve ser feito de modo a proteger a segurança coletiva e a respeitar os princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.