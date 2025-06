Secretário-geral do CCG: Ataque direto a instalações nucleares do Irã aumenta risco de escalada regional

RIAD, 22 de junho de 2025 (WAM) – O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, afirmou que os acontecimentos registrados na região, incluindo o ataque direto dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas, tendem a agravar as tensões e comprometer a segurança e a estabilidade regional.

Albudaiwi reiterou que o CCG mantém sua posição expressa na 48ª Reunião Ministerial Extraordinária do Conselho Ministerial do bloco, reafirmando a condenação de qualquer ação que represente ameaça à segurança e estabilidade da região.

O secretário-geral também destacou a necessidade de cessar-fogo imediato, defendendo que todas as partes envolvidas adotem esforços conjuntos para reduzir a escalada de tensões, recorram à diplomacia como meio eficaz de resolução de conflitos e exerçam o máximo de contenção para poupar a região e suas populações dos horrores da guerra.