Liga Árabe alerta para consequências da escalada de tensão na região

CAIRO, 22 de junho de 2025 (WAM) – A Liga Árabe declarou que acompanha com grande preocupação os desdobramentos após os ataques dos Estados Unidos contra o Irã, manifestando sua condenação a quaisquer ações militares que violem a soberania dos Estados.

Em comunicado oficial, a organização regional enfatizou que a atual escalada de tensão tende apenas a alimentar um ciclo interminável de violência e instabilidade, com repercussões negativas tanto para a segurança regional quanto para a estabilidade internacional.

A Liga Árabe conclamou todas as partes envolvidas a exercerem o máximo de contenção e a evitarem caminhos que levem ao agravamento do conflito, reforçando que as soluções diplomáticas continuam sendo a única via eficaz para tratar de questões controversas.