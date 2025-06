Macron pede retomada de diálogo diplomático com Irã e redução das tensões

PARIS, 22 de junho de 2025 (WAM) – O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu ao seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, a retomada urgente do diálogo diplomático, em meio ao aumento das tensões regionais após ataques aéreos contra instalações ligadas ao programa nuclear do Irã.

Em comunicado oficial, o Palácio do Eliseu informou que, durante uma ligação telefônica com o presidente iraniano, Macron manifestou profunda preocupação com a gravidade da escalada atual e ressaltou que a única forma de evitar o agravamento da crise é por meio de soluções diplomáticas e diálogo direto.

Segundo a nota, Macron destacou ainda a importância do retorno aos compromissos internacionais assumidos no âmbito do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) e da plena cooperação do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

O presidente francês observou que as tensões atuais não contribuem para a estabilidade da região e conclamou todas as partes envolvidas a agirem com moderação e evitarem ações que possam levar a uma escalada descontrolada.