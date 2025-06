Presidente da Armênia recebe secretário-geral do Comitê Superior da Fraternidade Humana

EREVAN, 22 de junho de 2025 (WAM) – O presidente da República da Armênia, Vahagn Khachaturyan, recebeu o dr. Khalid Al Ghaith, secretário-geral do Comitê Superior da Fraternidade Humana, durante sua participação na Terceira Conferência Internacional sobre Justiça Social, realizada na capital, Ereván.

Durante o encontro, o presidente Khachaturyan elogiou os esforços do dr. Al Ghaith na promoção e disseminação dos valores da tolerância e dos princípios universais da dignidade humana.

As duas partes discutiram formas de ampliar a cooperação nas áreas de educação, programas para a juventude e iniciativas culturais, com o objetivo de fortalecer os laços entre os povos, à luz da crescente parceria entre a Armênia e os Emirados Árabes Unidos. Destacaram ainda a importância de promover os valores da tolerância e do respeito mútuo como base para a paz regional.

Ambos também saudaram a realização da Conferência Internacional sobre Justiça Social, considerando-a uma plataforma essencial para o avanço dos valores humanos globais e para o fortalecimento do diálogo internacional.