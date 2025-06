França manifesta preocupação com ataques dos EUA a instalações nucleares iranianas

PARIS, 22 de junho de 2025 (WAM) – A França manifestou preocupação com os ataques realizados pelos Estados Unidos contra três locais ligados ao programa nuclear do Irã.

De acordo com comunicado do ministro francês para a Europa e Assuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, “a França não participou desses ataques nem de seu planejamento”.

“Conclamamos as partes a exercerem moderação para evitar qualquer escalada que possa ampliar o conflito. Nesse contexto, nossa prioridade é garantir a segurança de nossos agentes e cidadãos, bem como de nossos interesses e parceiros na região”, afirmou o ministro, reiterando que a França já expressou repetidamente sua firme oposição a que o Irã tenha acesso a armas nucleares.

Barrot acrescentou que “a França está convencida de que uma solução duradoura para essa questão exige um acordo negociado no âmbito do Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Continuamos dispostos a contribuir para isso em coordenação com nossos parceiros”.

O ministro francês também declarou que “a França tomou nota do comunicado da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que confirma que, até o momento, não foi detectado nenhum nível elevado de radiação”.