Turquia manifesta profunda preocupação com possíveis repercussões de ataque dos EUA a instalações nucleares do Irã

ANCARA, 22 de junho de 2025 (WAM) – A Turquia expressou forte preocupação após os ataques realizados pelos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas, alertando que a ação pode agravar perigosamente o conflito e desencadear uma crise de proporções globais.

Em comunicado divulgado neste domingo, o Ministério das Relações Exteriores da Turquia declarou: “Como Turquia, temos advertido de forma consistente sobre o risco de o conflito, desencadeado pela agressão israelense, se espalhar por toda a região e desestabilizar o ambiente de segurança. O ataque dos EUA às instalações nucleares do Irã, ocorrido hoje, elevou esse risco ao seu nível mais alto.”

O ministério apelou a todas as partes para que exerçam contenção e cessem imediatamente as hostilidades.

“Os desdobramentos atuais podem transformar um conflito regional em uma crise global. Não queremos ver esse cenário catastrófico se concretizar”, acrescentou o comunicado.

Ancara reforçou que a disputa em torno do programa nuclear iraniano deve ser resolvida por meios diplomáticos, e não pelo uso da força, e instou a comunidade internacional a apoiar os esforços de negociação.

O governo turco também pediu a todos os envolvidos que “ajam com responsabilidade, cessem imediatamente os ataques de forma mútua e evitem passos que possam resultar em novas perdas de vidas humanas e destruição.”

“A única via para resolver a disputa sobre o programa nuclear do Irã é a negociação. Conclamamos a comunidade internacional a apoiar os esforços por uma solução diplomática entre as partes”, afirmou o ministério, que reiterou a disposição da Turquia em cumprir seu papel e “contribuir de forma construtiva”.