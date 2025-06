China condena ataques dos EUA ao Irã

PEQUIM, 22 de junho de 2025 (WAM) – A China condenou veementemente os ataques dos Estados Unidos contra o Irã e o bombardeio de instalações nucleares sob salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), segundo declarou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês.

De acordo com o porta-voz, as ações dos Estados Unidos violam gravemente os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, além de intensificarem as tensões no Oriente Médio.

A China fez um apelo às partes envolvidas no conflito — em especial a Israel — para que estabeleçam um cessar-fogo o quanto antes, garantam a segurança dos civis e iniciem um processo de diálogo e negociação.

O porta-voz acrescentou que a China está pronta para trabalhar com a comunidade internacional em prol da justiça e da restauração da paz e da estabilidade no Oriente Médio.