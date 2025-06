Empresas indianas lideram lista de novas associadas à Câmara de Comércio de Dubai no primeiro trimestre de 2025

DUBAI, 23 de junho de 2025 (WAM) — Uma nova análise da Câmara de Comércio de Dubai, uma das três câmaras que operam sob a estrutura institucional da Dubai Chambers, revelou que as empresas de propriedade indiana lideraram a lista de companhias estrangeiras que aderiram à câmara no primeiro trimestre de 2025.

Ao todo, 4.543 novas empresas da Índia se tornaram associadas no período de três meses, representando um crescimento de 4,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O dado reforça o papel econômico estratégico das empresas indianas, que formam a maior comunidade empresarial estrangeira em Dubai.

O Paquistão ficou em segundo lugar, com 2.154 novas companhias registradas no mesmo período. O Egito ficou em terceiro, com 1.362 novas empresas tornando-se membros da câmara.

O número de empresas de Bangladesh apresentou um crescimento expressivo de 28,5% na comparação anual, com 817 novos registros.

O Reino Unido ficou na quinta posição com 678 novas empresas. A Síria apareceu em sexto lugar, com 462 novas associadas. Na sétima colocação, ficaram as empresas da Jordânia, com 350 novas adesões.

A China ocupou a oitava posição, com 347 novos registros, seguida pela Turquia em nono, com 329 novas empresas. O Iraque ficou em décimo, com 303 novos membros.

No recorte setorial, o setor de comércio atacadista e varejista liderou entre as novas empresas registradas no primeiro trimestre de 2025, respondendo por 36,2% das novas adesões. O setor de imóveis, locação e serviços empresariais ficou em segundo lugar, com 35,4%.

O setor da construção apareceu em terceiro, com 16,7%, seguido pelos serviços sociais e pessoais, que representaram 7,7% dos registros. O setor de transporte, armazenamento e comunicações completou a lista dos cinco principais, com 7,5%.