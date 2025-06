Sultan bin Ahmed celebra liderança da Universidade de Sharjah em ranking dos Emirados

SHARJAH, 23 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah e presidente da Universidade de Sharjah, parabenizou a instituição por alcançar o primeiro lugar entre as universidades dos Emirados Árabes Unidos no ranking Best Global Universities, da revista norte-americana U.S. News & World Report.

Além disso, a universidade teve um salto impressionante de 106 posições no ranking QS World University Rankings, alcançando agora a 328ª colocação no mundo.

O xeique Sultan expressou orgulho pelo avanço da universidade nos rankings globais, ressaltando que esses resultados refletem sua reputação consolidada tanto local quanto internacionalmente. Ele atribuiu esse sucesso ao apoio contínuo do xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, bem como ao trabalho conjunto do Conselho de Curadores, da equipe administrativa e acadêmica e dos estudantes.

O vice-governante de Sharjah destacou que a excelência vai além dos números e se traduz no impacto positivo gerado pela universidade nas áreas de ensino, pesquisa e serviço à comunidade. Para ele, a conquista representa um marco significativo e evidencia a crescente reputação da instituição em pesquisa científica, qualidade educacional e colaboração internacional.

O xeique Sultan reafirmou ainda o compromisso da universidade com um modelo educacional orientado à pesquisa, estabelecendo parcerias com instituições de renome ao redor do mundo e promovendo um ambiente acadêmico diversificado e engajador. Essa abordagem tem como meta manter o progresso da universidade e impulsionar conquistas ainda maiores.

O ranking Best Global Universities, da U.S. News & World Report, é uma das avaliações acadêmicas mais respeitadas do mundo, analisando mais de 2 mil universidades de mais de 100 países com base em indicadores mensuráveis, especialmente em pesquisa e influência acadêmica global.

No QS World University Rankings 2026, a Universidade de Sharjah avançou da 434ª para a 328ª posição, refletindo seu crescimento no cenário global do ensino superior, mesmo diante da forte concorrência internacional.

Com mais de 20 mil estudantes de mais de 95 nacionalidades, 15 faculdades, 147 programas acadêmicos e 80 grupos de pesquisa, a universidade reafirma seu compromisso com a inovação e a excelência acadêmica.

O QS World University Rankings é um dos principais indicadores de qualidade no ensino superior e leva em consideração fatores como reputação acadêmica, avaliação de empregadores, proporção entre docentes e alunos e diversidade internacional entre estudantes e professores. O ranking cobre mais de 1.500 universidades ao redor do mundo e é uma referência importante para medir a qualidade e competitividade do setor educacional.