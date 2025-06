Universidade de Abu Dhabi sobe 110 posições no ranking QS 2026

ABU DHABI, 23 de junho de 2025 (WAM) — A Universidade de Abu Dhabi (ADU) alcançou um marco notável no ranking mundial de universidades da Quacquarelli Symonds (QS) para 2026, subindo 110 posições e conquistando a 391ª colocação global, o que a coloca entre as 400 melhores instituições de ensino superior do mundo.

O salto reflete o compromisso contínuo da ADU com a oferta de programas acadêmicos competitivos em escala global e com a promoção de pesquisas inovadoras, consolidando sua posição como uma instituição de destaque no ensino superior.

No âmbito regional, a universidade avançou para a quinta posição entre as 12 instituições de ensino superior dos Emirados Árabes Unidos avaliadas, subindo duas colocações em relação ao ano anterior. Os resultados vêm após a introdução de novas técnicas de validação de dados pela QS, voltadas a elevar a qualidade das informações e a confiabilidade das métricas de reputação entre as instituições.

O progresso da universidade é evidenciado em diversos indicadores-chave, com melhorias notáveis em reputação entre empregadores, reputação acadêmica e número de citações por docente, o que destaca sua crescente influência em pesquisa, liderança intelectual e empregabilidade de seus graduados.

O chanceler da Universidade de Abu Dhabi, professor Ghassan Aouad, comentou: “Essa ascensão consistente no ranking mundial da QS reflete o impulso contínuo que construímos ao longo dos anos, com uma visão estratégica clara e investimentos acadêmicos direcionados. A cada ano, seguimos avançando nas classificações globais, impulsionados pelo compromisso com a excelência no ensino, pela pesquisa de impacto e por parcerias internacionais. Estar entre as 400 melhores universidades do mundo é uma afirmação da qualidade dos nossos programas e de sua aderência aos padrões internacionais. Continuaremos a formar a próxima geração de líderes, preparados para prosperar, inovar e contribuir com a agenda nacional dos Emirados e além, em diversos setores.”

Ele acrescentou: “Ao comemorarmos essa conquista, expresso minha sincera gratidão aos nossos estudantes, docentes, pesquisadores e colaboradores, cuja dedicação tornou esse marco possível.”

O QS World University Rankings é uma das principais referências globais para avaliação de instituições acadêmicas e vem aprimorando continuamente sua metodologia para refletir uma visão mais abrangente do impacto do ensino superior, incluindo reputação, diversidade, sustentabilidade e engajamento global.

O desempenho da ADU nesses pilares reflete seu ambiente inclusivo, comunidade acadêmica diversa e dedicação ao avanço social — aspectos que estão alinhados com o “Ano da Comunidade” nos Emirados Árabes Unidos, que valoriza a construção de sociedades conectadas, capacitadas e impulsionadas pelo conhecimento e pela inovação.