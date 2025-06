Ajman aprova iniciativa "Verão Equilibrado" para servidores públicos

AJMAN, 23 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, presidiu a reunião do colegiado realizada no Palácio Emiri, durante a qual foi aprovada a iniciativa “Verão Equilibrado” para os funcionários do governo de Ajman.

A proposta tem como objetivo promover o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e melhorar a qualidade de vida dos servidores durante o verão, além de estimular a coesão familiar, em consonância com as ações do “Ano da Comunidade”.

Como parte da iniciativa, todos os funcionários públicos de Ajman passarão a trabalhar remotamente às sextas-feiras, com regime de trabalho 100% remoto entre os dias 1º de julho e 22 de agosto de 2025. Além disso, a carga horária de segunda a quinta-feira será reduzida de oito para sete horas diárias, com expediente das 7h30 às 14h30.

As mudanças serão implementadas sem comprometer a continuidade dos serviços essenciais, por meio de arranjos internos flexíveis nas diferentes repartições públicas.

O xeique Ammar afirmou que o Governo de Ajman, sob a liderança do xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo e governador de Ajman, atribui grande importância à criação de um ambiente de trabalho flexível e motivador, que leve em conta as necessidades profissionais e sociais dos servidores.

O príncipe herdeiro destacou que a estabilidade familiar e social dos funcionários é um pilar fundamental no processo de desenvolvimento do emirado, reiterando que o bem-estar humano é uma prioridade permanente, sendo o fator mais determinante para o aumento da eficiência institucional e a melhoria da qualidade dos serviços públicos.

Ele acrescentou: “Com a iniciativa ‘Verão Equilibrado’, também buscamos promover a sustentabilidade ambiental por meio da redução das emissões diárias decorrentes do deslocamento ao trabalho, alinhando-nos aos objetivos da Visão Ajman 2030 de construir uma sociedade mais equilibrada e sustentável”.

A implementação da iniciativa ficará a cargo do Departamento de Recursos Humanos de Ajman, em coordenação com a Secretaria-Geral do Conselho Executivo. O órgão deverá desenvolver modelos organizacionais flexíveis e apresentar um relatório de avaliação até o final de setembro de 2025, analisando o impacto da medida no desempenho, na satisfação dos funcionários e no bem-estar da comunidade.

A iniciativa “Verão Equilibrado” reafirma o compromisso do Governo de Ajman com o bem-estar dos servidores, ao proporcionar um ambiente de trabalho mais flexível que equilibre vida pessoal e profissional, contribuindo para maior produtividade e felicidade no serviço público.

O Conselho também discutiu outros temas presentes em sua pauta.